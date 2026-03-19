Il 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2026, Rai Radio3 trasmetterà una produzione realizzata dall’Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale in collaborazione con la compagnia Bluemotion. Durante l’evento, l’attrice Jasmine Trinca leggerà i versi di Anne Carson. La trasmissione andrà in onda alle ore 20 e sarà disponibile per gli ascoltatori.

ROMA – Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale festeggia la Giornata Mondiale della Poesia 2026 insieme a Rai Radio3, con una produzione realizzata con la compagnia Bluemotion in onda sabato 21 marzo alle ore 20.30: Di vetro, dal libro Vetro, Ironia e Dio della poetessa e studiosa canadese Anne Carson, definito al suo apparire (nel 1995) uno degli eventi più importanti per la poesia di lingua inglese di fine millennio e pubblicato in Italia dall’editore Crocetti nel 2023. La voce è quella di Jasmine Trinca, attrice molto amata dal cinema italiano e internazionale, e che nel mondo teatrale ha debuttato nel 2018 con uno spettacolo diretto da Katie Mitchell coprodotto da ERT. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ert e Rai Radio3 per la Giornata Mondiale della Poesia: Jasmine Trinca legge Anne Carson il 21 marzo

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