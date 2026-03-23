Home > Podcast > 2303 – A Pontida i funerali di Umberto Bossi – Trump-Iran, minacce incrociate – Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-G A Pontida i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega. La folla dei militanti scandisce gli slogan “Padania libera” e “Roma ladrona”. Salvini contestato. Trump avverte l’Iran: “Se Hormuz non riapre entro 48 ore, colpiremo le centrali”. Teheran replica: “Pronti a distruggere infrastrutture elettriche e chiudere completamente lo Stretto”. Poi fissa sei condizioni per la fine della guerra. Ondate di attacchi su Israele e in Libano. Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-G. “Felice e provata, mi sono tolta un peso: temevo di non farcela”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 23/03 – A Pontida i funerali di Umberto Bossi – Trump-Iran, minacce incrociate – Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-G

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Cori e tensione a Pontida, al termine dei funerali di Umberto Bossi. All’uscita del feretro, una parte della folla ha intonato slogan come “Secessione”, “Roma ladrona, la Lega non perdona” e “Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore”. Il ministro dell’Eco facebook

Meloni arriva a Pontida per i funerali di Umberto Bossi x.com