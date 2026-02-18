Caivano straniero tenta di rapire un bambino | arrestato dai Carabinieri

Un uomo straniero di 45 anni, visibilmente ubriaco, ha tentato di rapire un bambino davanti a un supermercato a Caivano, scatenando il panico tra i presenti. L’uomo si è avvicinato alla donna che stava uscendo con il figlio e ha gridato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!». I clienti e i dipendenti hanno chiamato subito i Carabinieri, che sono intervenuti e l’hanno arrestato.

Un cittadino straniero di 45 anni, visibilmente ubriaco, sull’uscio di un supermercato si è avvicinato a una donna che stava uscendo dopo aver fatto la spesa in compagnia del figlio e le ha urlato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!». Poi ha tentato di prenderlo in braccio. Il fatto è accaduto nella serata di ieri davanti a un supermercato di via Atellana, a Caivano, nel Napoletano. L’uomo è stato arrestato. A ricostruire la vicenda, grazie alla testimonianza delle persone presenti e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono stati i carabinieri, allertati da una telefonata. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caivano, straniero tenta di rapire un bambino: arrestato dai Carabinieri Caivano, tenta di rapire un bambino: arrestato ghaneseUn uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese, ha cercato di portare via un bambino nel parco di Caivano, forse spinto da motivi sconosciuti. Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enneUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana a Caivano, gridando: Caivano, ubriaco tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato un 45enne Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incubo a Caivano: Questo non è tuo figlio, dammelo! Tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato 45enne straniero; Pakistano cieco totale alla guida. Non era truffa, ma incoscienza; Indagano altri poliziotti; C’è un nuovo cuore per il piccolo Domenico, dal Monaldi la speranza: oggi si decide sul trapianto. Tenta di rapire un bambino di 5 anni al supermercato: «Non è tuo figlio, dammelo». Il cittadino straniero arrestato dai carabinieri videoUn cittadino straniero di 45 anni, visibilmente ubriaco, sull'uscio di un supermercato si è avvicinato ad una donna che stava uscendo dopo aver fatto la spesa in compagnia del figlio e le ha urlato: « ... msn.com Tenta di rapire un bambino di 5 anni al supermercato. L'inseguimento e i tentativi di afferarlo: «Questo non è tuo figlio, dammelo!»Un cittadino straniero di 45 anni, visibilmente ubriaco, sull'uscio di un supermercato si è avvicinato ad una donna che stava uscendo dopo aver fatto la spesa in compagnia del figlio ... leggo.it Incubo a #Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!” Tenta di #rapire un #bambino al supermercato, #arrestato 45enne straniero | https://shorturl.at/3ZdoP facebook