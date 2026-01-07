Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 Bella Hadid ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile

Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, Bella Hadid ha ulteriormente dimostrato il suo ruolo di icona di stile, distinguendosi per la capacità di coniugare eleganza classica e tendenze moderne con naturalezza. La sua presenza nel mondo della moda conferma la versatilità e il senso estetico che la rendono una figura di riferimento nel panorama attuale.

Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, Bella Hadid ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile capace di muoversi con naturalezza tra glamour d’archivio e contemporaneità. Per la notte di Capodanno, la modella ha scelto un abito trasparente in pizzo firmato Georges Chakra, risalente alla collezione del 2004. Un capo d’archivio che esprime una femminilità sofisticata e senza tempo, giocata su trasparenze e lavorazioni couture. A completare il look, un cappotto in camoscio di Nour Hammer, impreziosito da dettagli in pelliccia, che ha aggiunto profondità materica e un contrasto caldo alla leggerezza del pizzo, rendendo l’insieme equilibrato e scenografico. 🔗 Leggi su Amica.it

