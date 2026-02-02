La tensione cresce a Torino dopo le dichiarazioni di Andrea Cecchini, che definisce gli ultimi eventi come terrorismo. Le forze dell’ordine chiedono più supporto dallo Stato e avvertono che non intendono lasciar perdere la lotta contro queste minacce. La città si interroga su come affrontare questa emergenza, mentre le autorità cercano di mantenere la calma e rafforzare i controlli.

"Vi stiamo dicendo che le forze dell'ordine non vogliono essere abbandonate dallo Stato di fronte al terrorismo ". È un grido d'allarme, quello lanciato su Tik Tok da Andrea Cecchini, del sindacato di polizia “Italia celere”. Il riferimento è ovviamente alla guerriglia di Torino di sabato e alle violenze contro la polizia da parte degli antagonisti. Secondo Cecchini, che ha frequentato le piazze di tutta Italia, rischiando in prima persona, non vi è differenza tra "No tav, black bloc e altri manifestanti", che si "vestono tutti allo stesso modo, usano le stesse armi e le stesse tecniche di combattimento". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vi spiego perché quanto avvenuto a Torino è terrorismo". Le parole di Andrea Cecchini

