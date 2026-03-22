Durante gli ultimi episodi di Smackdown, i Motorcity Machine Guns sono stati spesso associati a Johnny Gargano e Candice LaRae, segnalando possibili cambiamenti nei ruoli dei personaggi. La WWE sembra voler apportare novità allo show blu, anche attraverso l’introduzione di un nuovo programma dedicato ai MCMG. Non sono state fornite ulteriori conferme ufficiali in merito a queste indiscrezioni.

La WWE ha deciso di dare una ventata di aria fresca ad alcuni personaggi di Smackdown. Come visto durante gli ultimi episodi dello show blu, i Motorcity Machine Guns sono stati più volte accostati a Johnny Gargano e Candice LaRae. L’intervento di quest’ultima in favore del team contro Axiom e Nathan Frazer è un indizio importante per capire in quale direzione stiano andando a livello narrativo. Presto una nuova stable nello show blu. Secondo quanto riporta Wrestlingnewsco, la stable debutterà in queste settimane per poter partecipare a Wrestlemania. Chris Sabin, Alex Shelley, Johnny Gargano e Candice LaRae saranno coinvolti in un programma condiviso che dovrebbe portarli a proporsi come heel nel midcarding dello show blu. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: C’è aria di turn a Smackdown, pronto un nuovo programma per i MCMG

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