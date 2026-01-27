WWE | Natalya svela il suo nuovo personaggio e spiega il motivo del turn su Maxxine

Natalya ha presentato il suo nuovo personaggio, Nattie, spiegando le ragioni del suo turn su Maxxine durante l’ultima puntata di Raw. Questa trasformazione rappresenta un importante cambiamento nella storyline e offre nuove prospettive per il suo percorso nel roster WWE. La scelta di adottare un alter ego contribuisce a valorizzare le dinamiche competitive e narrative del campionato.

Natalya ha introdotto il suo pericoloso alter ego, Nattie, durante la puntata di Raw di questa settimana. La veterana canadese ha rotto il silenzio dopo il turn della settimana precedente ai danni di Maxxine Dupri, spiegando le ragioni del suo tradimento. Il tradimento durante il match titolato. La scorsa settimana a Raw, Maxxine Dupri aveva un'altra opportunità di conquistare il Women's Intercontinental Championship detenuto da Becky Lynch. Il match si è concluso in modo controverso: Natalya ha messo il piede di Becky Lynch sulla corda inferiore durante un tentativo di schienamento della Dupri, permettendo alla campionessa di vincere poco dopo.

