WWE | pronto il turn face di Finn Bálor? I segnali dopo Elimination Chamber

Dopo la sconfitta di Finn Bálor contro CM Punk a Elimination Chamber, si fanno strada alcune ipotesi sul suo eventuale passaggio a un ruolo da volto. La resa dei conti nel match per il WWE Championship ha catturato l'attenzione degli addetti ai lavori, alimentando speculazioni su possibili cambi di storyline. Il risultato della sfida potrebbe influenzare il suo percorso nel roster, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

La sconfitta di Finn Bálor per il WWE Championship contro CM Punk a Elimination Chamber potrebbe aver rivelato molto più sul suo futuro di quanto non abbia fatto il risultato stesso del match. Sì, Bálor ha perso l’incontro titolato. Ma la vera notizia è stata ciò che non è successo: i Judgment Day non si sono fatti vedere. e Bálor non ha mai chiesto il loro aiuto. Per anni, i Judgment Day hanno avuto un ruolo fondamentale nei suoi successi, intervenendo spesso per garantirgli la vittoria. Questa volta, però, Bálor ha scelto di cavarsela da solo. Una decisione che sembra tutt’altro che casuale. Secondo Dave Meltzer, questo potrebbe essere il primo passo verso un turn face. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

