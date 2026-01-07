wta brisbane 2026 anisimova pegula e andreeva approdano agli ottavi fuori tauson

Al WTA di Brisbane 2026, Anisimova, Pegula e Andreeva si qualificano per gli ottavi di finale, mentre Tauson è eliminata. La giornata ha visto completarsi i match dei sedicesimi nella parte bassa del tabellone, segnando un passaggio importante nel percorso verso le fasi successive del torneo.

Il torneo WTA di Brisbane completa l’allineamento agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte bassa del tabellone. Rispettano il pronostico e s uperano il turno le statunitensi Amanda Anisimova e Jessica Pegula, insieme alla russa Mirra Andreeva. Esce la danese Clara Tauson, testa di serie numero otto. La statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero due, travolge la wild card australiana Kimberly Birrell 6-1 6-3 in un’ora e quattro minuti. Debutto vincente per Jessica Pegula. La quarta testa di serie regola la russa Anna Kalinskaya 6-2 2-6 6-4 in un’ora e cinquantasei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

