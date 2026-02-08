L’attrice americana Whoopi Goldberg conferma di essere felice da sola. In un’intervista, spiega di non voler tornare in coppia perché non le piace dover sempre chiedere opinioni e trovare compromessi. Goldberg, single dal 1995, dice che la società impone l’idea che bisogna essere in coppia, ma lei non la sente così.

In un’intervista a Interview, spiega di aver maturato questa consapevolezza nel tempo. «Negli ultimi 25 anni ho capito che non tutti sono portati per una relazione», ha detto: «Alcune persone sono semplicemente fatte per storie di una notte». Single dal 1995, anno del divorzio da Lyle Trachtenberg, Whoopi Goldberg è stata sposata tre volte. Prima con Alvin Martin, dal 1973 al 1979, poi con David Claessen tra il 1986 e il 1988, e infine con Trachtenberg dal 1994 al 1995. Dal primo matrimonio è nata la figlia Alex Martin, oggi 51enne. Proprio l’esperienza familiare l’ha aiutata a capire i propri limiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Whoopi Goldberg: «Sono felicemente single. Quando ti impegni con qualcuno, devi chiedere la sua opinione, ascoltarla e trovare un compromesso. Io non voglio farlo»

Approfondimenti su Whoopi Goldberg

Ultime notizie su Whoopi Goldberg

