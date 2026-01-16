Quando sono in aeroporto quando sono per strada quando faccio la spesa io sono invisibile Condizionamenti? Non ne accetto da nessuno Discografiche stampa colleghi… | parla Mika
Mika condivide il suo punto di vista sulla percezione di invisibilità nelle attività quotidiane e sui condizionamenti subiti da vari settori, tra cui discografiche, stampa e colleghi. Intervistato da Paolo Giordano sul Corriere della Sera, l'artista riflette sulla sua esperienza e sul rapporto con il mondo che lo circonda, offrendo uno sguardo sincero e personale dalla sua casa di Hastings.
Mika si è raccontato a Paolo Giordano sul Corriere della Sera, e lo ha fatto dalla sua casa di Hastings, nell’East Sussex. Il cantautore torna con un disco in inglese, Hyperlove, a distanza di 7 anni dall’ultimo nella stessa lingua e di uno in francese uscito nel 2023: “L’idea di scrivere ogni tot anni in un modo prevedibile, nella lingua più commerciale, non fa parte del mio ragionamento. Tutto quello che faccio segue soltanto l’istinto. È così dall’inizio della mia vita di musicista e cantautore. Anche andare all’università e poi lasciarla in un giorno per entrare in conservatorio: istinto. Negli ultimi dieci anni ho fatto tanta tv, tanta televisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
