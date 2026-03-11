WhatsApp introduce finalmente gli account gestiti dai genitori | adesso per i più giovani funziona così

WhatsApp ha annunciato il lancio di account gestiti dai genitori destinati ai pre-adolescenti. La piattaforma di messaggistica di Meta permette ora ai genitori di controllare i profili dei più giovani, offrendo loro un modo per supervisionare le attività dei figli sulla app. La novità riguarda i profili dedicati ai minorenni, con funzionalità specifiche per la gestione e il monitoraggio.

L’idea alla base della novità è in realtà piuttosto semplice e non si capisce perché non sia stata introdotta anni fa: sempre più bambini e pre-adolescenti usano WhatsApp per restare in contatto con amici, compagni di scuola o parenti ma molti genitori chiedono strumenti più efficaci per gestire chi può scrivere loro e come interagiscono sulla piattaforma. In effetti la chat di Meta, da questo punto di vista, era rimasta indietro rispetto ai molti strumenti lanciati invece nel corso degli anni sui social media di Menlo Park come Facebook e Instagram. I nuovi account rispondono proprio a questa esigenza, introducendo un sistema di supervisione collegato direttamente al profilo di un adulto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

