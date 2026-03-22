Voti agli outfit dei preti e recensioni delle messe | chi è Taylor Ragazzini indagato per vilipendio

Il trentunenne di Ravenna è conosciuto sui social con il profilo "Taylorismo" e ora deve fare i conti con una denuncia per vilipendio legata ad alcuni video in cui recensiva funzioni religiose, commentando con ironia gli outfit dei preti e l'atmosfera durante le celebrazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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