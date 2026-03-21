Tiktoker nei guai | dalle recensioni delle messe alla denuncia per vilipendio

Un tiktoker di Ravenna si trova al centro di un procedimento legale dopo aver pubblicato recensioni sulle messe e aver fatto una denuncia per vilipendio. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e coinvolge l’autore di contenuti caratterizzati da un volto con baffo, sorriso ironico e capelli distintivi. L’indagine riguarda le accuse mosse contro di lui e le sue attività online.

Ravenna, 21 marzo 2026 – Baffo beffardo, sorriso sardonico e capelli elettrici. E poi un eloquio demodè e uno stile retrò. Taylor Ragazzini a 31 anni ci sa fare con i video. Lo capisci subito dando un’occhiata alle sue creature: brevi come nel rutilante ed estemporaneo mondo di TikTok; ma efficaci, in fondo non banali, comunque la si pensi. Le idee non gli mancano, la cultura neppure, l’ardimento neanche. Forse a mancargli è la lista dei proverbi più gettonati nel Belpaese. Nella hit, ai primi posti avrebbe trovato questo: “ Scherza con i fanti ma lascia stare i santi ”. Vale a dire che la saggezza popolare concede lo scherzo su temi profani (i fanti sono i soldati o la gente comune) ma non su quelli religiosi, sacri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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