Mercato all’ingrosso di Piacenza | stabilità generale ma crescono granoturco e soia

Il mercato all’ingrosso di Piacenza si è aperto con una situazione stabile, secondo quanto riferito dalle Commissioni Tecniche durante la riunione del 12 presso la sede della Camera di commercio dell’Emilia. Tuttavia, si registrano aumenti nei prezzi del granoturco e della soia, mentre altri comparti mantengono valori invariati. La seduta ha coinvolto operatori e rappresentanti del settore agricolo e commerciale locale.

Il mercato all'ingrosso piacentino si muove all'insegna della stabilità generale, con alcuni segnali di lieve ripresa in comparti selezionati, come rilevato dalle Commissioni Tecniche riunite nella sala di contrattazione, presso la sede piacentina della Camera di commercio dell'Emilia, il 12 marzo per il relativo aggiornamento dei listini.Il mercato dei cereali e dei cascami mantiene un andamento complessivamente stazionario, con un carattere attivo per il granoturco nazionale (in aumento di 10,00 euro) con quotazione tra 229,00 e 230,00 euro alla tonnellata.La soia, registra un aumento di 22,00 euro portandosi tra 440,00 e 445,00 euro alla tonnellata.