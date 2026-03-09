Modena ha conquistato una vittoria importante nei quarti di finale dei playoff scudetto di volley, recuperando da uno svantaggio di 0-2 contro Piacenza. Porro e Sanguinetti sono stati i protagonisti della rimonta, contribuendo a portare la squadra alla vittoria. La partita si è conclusa con Modena che ha ribaltato il risultato iniziale, dimostrando grande determinazione sul campo.

Modena si è resa protagonista di una rimonta galattica nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile: sotto per 0-2 e in svantaggio per 10-12 nel terzo set contro Piacenza di fronte al proprio pubblico del PalaPanini di Modena, i Canarini sono riusciti a recuperare e a trascinare la contesa al tie-break, dove hanno anche annullato un match-point sul 14-15 prima di piazzare tre punti consecutivi che hanno risolto la contesa. Il Valsa Group si è così partito in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre passa il turno e si regala la semifinale contro la vincente di Perugia-Monza), ma l’impressione è che il testa a testa tra la quarta e la quinta classificata della Superlega possa essere molto lungo e decisamente equilibrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley, Modena firma la rimonta d'autore nei playoff scudetto: Porro e Sanguinetti stellari dallo 0-2 con Piacenza

