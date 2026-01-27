Elicottero ultraleggero precipita a Benevento un morto e un ferito grave nell' incidente al campo di volo

Un incidente a Benevento, vicino a Olivola, ha coinvolto un elicottero ultraleggero, causando un morto e un ferito grave. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire.

Incidente in zona Olivola, vicino Benevento. Un morto e un ferito grave, da accertare le cause dello schianto dell'elicottero ultraleggero. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Elicottero ultraleggero precipita a Benevento, un morto e un ferito grave nell'incidente al campo di volo Approfondimenti su Benevento elicottero Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito in gravi condizioni L’incidente di un elicottero ultraleggero a Benevento ha causato una vittima e un ferito grave. Benevento: precipita un ultraleggero, un morto e un ferito grave L’incidente di un ultraleggero a Benevento ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Benevento elicottero Argomenti discussi: Precipita elicottero ultraleggero, un morto ed un ferito grave. Tragedia nei cieli di Benevento: precipita elicottero ultraleggero, bilancio drammaticoElicottero precipita nei pressi dell’Aeroclub di Benevento: un pilota perde la vita, passeggero trasferito in ospedale. notizie.it Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito graveUn elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento ... affaritaliani.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.