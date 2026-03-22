Veneto referendum sulla riforma della giustizia in diretta | alle 12 l' affluenza è del 17%

In Veneto, alle ore 12, il tasso di affluenza alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia si attesta al 17 per cento. I cittadini sono chiamati a esprimersi sul quesito referendario costituzionale confermativo nelle giornate del 22 e 23 marzo. La consultazione si svolge in tutta la regione e riguarda le modifiche proposte alla normativa sulla giustizia.

Nelle sette province del Veneto l'affluenza alle ore 12 sfiora il17%. La più virtuosa è Verona, dove si registra il 16,56%, seguita da Venezia che raggiunge il 17,22 %. Nel Padovano si registra invece il 17,10%, nel Trevigiano il 16,72% e nel Vicentino il 16,61. Il dato più basso è nella provincia di Rovigo dove ha votato il 15,96% degli aventi diritto al voto, seguita da quella di Belluno che ha raggiunto il 16,36%. Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha votato a Verona per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. «Partecipare è sempre importante. Buon voto a tutti!», le sue parole in un post su Facebook. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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