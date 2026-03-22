AGI - Seggi aperti in tutta Italia per il referendum sulla Giustizia. Alle ore 12, l'affluenza nei 61.533 seggi allestiti in Italia per il referendum sulla giustizia è stata del 14,92%. La regione con l'affluenza più alta è l'Emilia Romagna (19,44%), quella con il dato più basso la Calabria (9,74%). Alle 19 l'affluenza è stata del 38,90%. In testa sempre l'Emilia Romagna dove ha votato il 46,29% degli aventi diritto, seguita dalla Lombardia con il 44,99%. La Calabria ha sempre il dato di affluenza più basso con il 29,35%. La prossima rilevazione è prevista alle ore 23. Per il referendum si vota oggi fino alle ore 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 19 l'affluenza sfiora il 39%

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