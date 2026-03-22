Dodici persone, quattro settimane sopra i duemila metri e un rifugio trasformato in laboratorio scientifico. Non è un’iniziativa turistica né un esperimento estremo, ma un progetto strutturato che punta a colmare un vuoto nella ricerca medica. L’idea è semplice solo in apparenza: osservare cosa accade al corpo umano quando vive per un periodo prolungato in altitudine moderata, una fascia poco studiata rispetto alle quote più elevate. È qui che si inserisce il nuovo progetto MAHE, promosso da Eurac Research, che torna dopo una prima fase sperimentale già avviata nel 2025. Il contesto non è casuale. Nel mondo circa duecento milioni di persone vivono oltre i duemila metri, ma la scienza ha storicamente concentrato l’attenzione su condizioni estreme, lasciando scoperto proprio questo livello intermedio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vivere in montagna gratis per un mese: Eurac cerca volontari, ma non è una vacanza

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Cercasi volontari per vivere un mese gratis in montagna: il nuovo progetto di Eurac Research x.com

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