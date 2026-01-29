Vi diamo 500 euro al mese e una casa gratis se vi trasferite a vivere qui | l’annuncio dell’isola greca di Antikythera

Antikythera, l’isola greca nel mare Egeo, offre 500 euro al mese e una casa gratis a chi decide di trasferirsi. L’amministrazione locale lancia un appello per attirare nuovi abitanti e rilanciare la comunità, invitando chi è disposto a vivere in totale isolamento a cogliere questa occasione.

Mare blu, silenzio, isolamento totale e pure 500 euro al mese per tre anni se ti trasferisci lì. Stiamo parlando dell’isola greca di Antikythera, nel mare Egeo, dove l’amministrazione pubblica cerca nuovi cittadini per ripopolarla. La richiesta è in atto e pubblicizzata da diversi anni ed evidentemente se ci sono ancora “posti disponibili” qualche difficoltà pare esserci. Come spiega il ricco sito di viaggi The Wom Travel, il tentativo attuato tra l’amministrazione di Citera (Kythira) e la chiesa ortodossa è quello di evitare il totale spopolamento dell’isola. Già perché attualmente ad Antikythera vivono circa 30 persone probabilmente anziani e senza discendenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

