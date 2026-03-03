A Gello, i volontari del Polpo verde hanno lavorato senza sosta per raccogliere una grande quantità di rifiuti lungo le aree interessate. Le operazioni hanno portato alla rimozione di numerosi sacchi e materiali vari, testimonianza dell’impegno della squadra locale. La presenza di questa quantità di rifiuti evidenzia la diffusione di problematiche ambientali nell’area.

PONTEDERA I tentacoli instancabili del Polpo verde hanno fatto tappa a Gello raccogliendo una quantità “industriale“ di rifiuti. Paraurti, pneumatici, stiferite in quantità enorme, tubi in plastica. E poi luci al neon, plastica a non finire, abiti, scarpe ed una quantità infinita di bottiglie di vetro (circa 360) conferite poi nell’apposita campana. Ieri l’altro mattina i volontari dell’associazione Polpo Verde hanno fatto tappa a Gello per un’altra giornata di pulizia ambientale. Dopo quelle di La Rotta e Lavaiano il Polpo verde si è imbattuto nell’immondizia di Gello, dove sono state trovate anche tante bottiglie di plastica contenenti urina lasciate dai camionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una montagna di rifiuti raccolta dai volontari

"Sparsi ovunque i rifiuti raccolti dai volontari"Un inqualificabile atto di vandalismo ambientale ha vanificato l’opera di una quarantina di volontari che mercoledì, sabato e domenica avevano...

Puliamo i Quartieri, tre tonnellate di rifiuti raccolti dai volontari nel 2025Il Comune celebra le associazioni e i cittadini che partecipano al progetto di cittadinanza attiva.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Una montagna di rifiuti raccolta dai...

Temi più discussi: Una montagna di rifiuti raccolta dai volontari; L'ingresso trasformato in una discarica: davanti al cancello una montagna di gomme; Nelle campagne di Desenzano è allarme discariche abusive. E tra i cumuli di rifiuti spunta anche l’amianto; Sarno, nel 1998 la frana che fece 160 morti: oggi rifiuti e sterpaglie nei canali di sicurezza. Una lezione gettata al vento.

Una tonnellata di rifiuti nel verde, scoperti dopo un mese di indaginiCartongesso e scarti edili abbandonati ad Alpignano: identificata la filiera, i responsabili pagano multa e bonifica ... giornalelavoce.it

Una montagna di rifiuti sotto le finestre, in via Val Malenco a Quarto Oggiaro la mini discarica che fa infuriare i residentiMilano, 30 dicembre 2025 – Arrivano nelle ore in cui possono dare meno nell’occhio, e scaricano oggi un armadio, domani una lavatrice. Poi lo stendibiancheria. E poi ancora tavoli e sacchi di rifiuti ... ilgiorno.it

"Nessuno di voi amici chiama Biasibetti che si trovava in montagna con Marco" Rita #Cavallaro a Andrea #Sempio #Garlasco #quartarepubblica x.com

Amanti della montagna friulana - facebook.com facebook