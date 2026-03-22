Lisa Vittozzi trionfa a braccia alzate nella mass start di Oslo Holmenkollen!
Lisa Vittozzi si aggiudica la vittoria nella mass start di Oslo Holmenkollen, chiudendo così la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. La gara femminile sui 12,5 km si svolge nella località norvegese, sede dell’ultima tappa stagionale, e vede l’atleta italiana alzare le braccia al termine della competizione.
Lisa Vittozzi chiude con una vittoria la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l’azzurra si impone nella 12,5 km mass start femminile di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, sede dell’ultima tappa stagionale. con una gara tutta in rimonta a causa di un errore al primo poligono. La sappadina poi chiude con 1920 e stacca prima del rettilineo finale la svedese Hanna Oeberg, mentre completa il podio la ceca Tereza Vobornikova. Per Lisa Vittozzi si tratta della decima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la prima nel format di gara, che consente all’azzurra di arpionare il terzo posto in classifica generale ed il secondo nella graduatoria di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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