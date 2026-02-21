LIVE Biathlon Mass start femminile Olimpiadi in DIRETTA | Wierer e Vittozzi chiamate alla rimonta

Durante la staffetta di biathlon alle Olimpiadi, Wierer e Vittozzi devono recuperare posizioni dopo un secondo poligono difficile. La gara si svolge con intensità, e le due atlete italiane cercano di rientrare nella top ten. La classifica attuale vede Julia Simon in testa, mentre le nostre rappresentanti affrontano una fase cruciale. La competizione continua con emozioni e sfide, e le atlete sono determinate a reagire sul campo. La gara resta aperta fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 La classifica dopo il secondo poligono: 1 Julia Simon (Francia) – 14:48.7 2 Janina Hettich-Walz (Germania) – 14:54.5 (+5.8) 3 Elvira Öberg (Svezia) – 14:55.3 (+6.6) 4 Lou Jeanmonnot (Francia) – 14:55.9 (+7.2) 5 Vanessa Voigt (Germania) – 14:57.2 (+8.5) 6 Anna Magnusson (Svezia) – 14:58.5 (+9.8) 7 Lea Meier (Svizzera) – 14:58.9 (+10.2) 8 Lora Hristova (Bulgaria) – 14:59.4 (+10.7) 9 Suvi Minkkinen (Finlandia) – 15:01.7 (+13.0) 10 Marthe Krakstad Johansen (Norvegia) – 15:02.4 (+13.7) 14.29 Errore pesantissimo per Wierer. Sbaglia anche Vittozzi. Tutto apparecchiato ora per l'oro francese, l'ennesimo nel biathlon.