Vite distrutte per errori e sciatteria E i giudici che sbagliano sono impuniti

Le facce dei giudici sono finite al centro di discussioni sui media in vista del referendum, mentre emergono casi di vite distrutte a causa di errori e negligenze giudiziarie. In questi giorni si è parlato molto di decisioni sbagliate e delle conseguenze che hanno avuto su persone innocenti, senza che gli autori di eventuali errori siano stati puniti o chiamati a rispondere.

Le loro facce sono passate in questi giorni di dibattiti pre referendum sui giornali e in tv. Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo che si è fatto 33 anni di carcere per una strage che non aveva commesso o Angelo Massaro, 21 anni in cella per una consonante afferrata dagli investigatori pugliesi, una s al posto della t che aveva fatto diventare un muerso, oggetto pesante, in un muerto, un fantomatico morto, un inesistente cadavere addebitato alla voce omicidio. Mille innocenti ogni anno, tre al giorno, stima approssimativa, vengono arrestati per poi uscire di scena dopo un periodo di travaglio e sofferenze più o meno lungo. I numeri sono dunque quelli di una vera e propria emergenza nazionale che solo negli ultimi tempi è affiorata sui media. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vite distrutte per errori e sciatteria. E i giudici che sbagliano sono impuniti Articoli correlati Leggi anche: I giudici si sentono impuniti: più terzietà e responsabilità Valditara non ci sta: stop propaganda a senso unico in classe. Il voto occasione per cambiare: basta giudici che sbagliano promossiNon c’è spazio per le lezioni “a senso unico” nelle aule delle scuole italiane, specialmente quando in gioco c’è il futuro della giustizia. Tutti gli aggiornamenti su Vite distrutte Temi più discussi: Anche Blocco Studentesco per il SI; Sfila la galleria degli errori: dal carcere per somiglianza alle tangenti fantasma; Referendum, forum di Forza Italia a Fermo 'occasione decisiva per giusto processo'; APERTAMENTE DI Lilli D'Amicis - INNOCENTI IN MANETTE: I NUMERI DELLA VERGOGNA. Forza Italia Arezzo: Mai più vite distrutte dagli errori giudiziariArezzo, 21 novembre 2025 – Forza Italia Arezzo: Mai più vite distrutte dagli errori giudiziari. Il coordinamento provinciale degli azzurri In campo ad Arezzo e provincia con varie iniziative su ... lanazione.it Distrutta un’opera d’arte dedicata a un bimbo morto a 10 anni, il sindaco di Bari: Scambiata per degradoA Bari, sulla spiaggetta di San Cataldo, è stato distrutto per errore il murale dedicato al piccolo Matteo, bimbo morto a 10 anni. L’opera era stata scambiata per degrado durante lavori di ... fanpage.it Tra il 2017 e il 2025 si registrano 6.485 richieste di indennizzo per ingiusta detenzione, per un totale di 270 milioni di euro a carico dello Stato. Dietro questi numeri ci sono vite distrutte, libertà negate, reputazioni cancellate. Questa non è giustizia. Questa è m facebook Ventuno anni in carcere da innocente. Vite spezzate, reputazioni distrutte, famiglie rovinate: eppure c'è un certo magistrato, oggi frontman del fronte del no, che anni fa commentando gli errori giudiziari diceva: “Solo chi mangia fa molliche". Ascoltate le parole x.com