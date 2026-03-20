Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che nelle scuole italiane non si tollerano approcci didattici unilateralmente schierati, evidenziando l’importanza di un metodo equilibrato. Ha anche affermato che il voto rappresenta un’opportunità per cambiare e ha criticato i giudici che, secondo lui, commettono errori e promuovono ingiustamente alcuni studenti. La questione riguarda il modo in cui vengono gestiti i giudizi e l’orientamento delle lezioni.

Non c’è spazio per le lezioni “a senso unico” nelle aule delle scuole italiane, specialmente quando in gioco c’è il futuro della giustizia. Per questo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto con fermezza ai microfoni del Tg4 per denunciare quanto sta accadendo in alcuni istituti del Bel Paese in vista del referendum alle porte. Una propaganda, quella in corso ancora nelle ultime ore, che a detta del titolare del dicastero di Viale Trastevere ignorerebbe il pluralismo e tenterebbe di trasformare cattedre e banchi in presidi politici apertamente schierati. Referendum, Valditara: «Procedimenti disciplinari per chi viola la “par condicio” a scuola». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Valditara non ci sta: stop propaganda a senso unico in classe. Il voto occasione per cambiare: basta giudici che sbagliano promossi

Articoli correlati

Sighel squalificato non ci sta: "Decisione senza senso. I giudici vedono cose diverse"Pietro Sighel è la faccia triste di serata, in questo gran giovedì dello sport italiano.

Leggi anche: Invertire il senso unico di via Costa? Il Comune ci sta pensando

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Valditara non ci sta stop propaganda a...

Discussioni sull' argomento La scuola a Firenze, Didacta al via con il ministro Valditara: Per i prossimi tre anni non ci saranno dimensionamenti; Si apre il sipario su Didacta 2026. Il ministro Valditara: No a nuovi dimensionamenti per i prossimi 3 anni; Valditara: Referendum, no alla propaganda a scuola. Per l’integrazione si coinvolgano le famiglie; No all'indottrinamento degli studenti: Valditara annuncia ispezioni e verifiche nelle scuole in cui si parla di referendum.

Referendum, Valditara: Non ho l'impressione di un 'No' in risalitaGiro l’Italia, ho avuto tanti incontri e non ho l’impressione di un ‘No’ in ... msn.com

Stipendi docenti, Valditara: “Terzo contratto in questa legislatura”. I tre obiettivi entro fine mandato - facebook.com facebook

Polemica sul #GiornodelRicordo nelle #scuole: un’interrogazione di #Rampelli al ministro #Valditara segnala 40 istituti per presunte mancanze nelle commemorazioni delle #foibe. Antonello #Giannelli, #ANP, ha preso posizione sulla vicenda. tuttoscuola.com x.com