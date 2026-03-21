I giudici si sentono impuniti | più terzietà e responsabilità

I giudici esprimono la loro opinione sulla percezione di impunità e chiedono maggiore terzietà e responsabilità. Con un voto deciso, affermano che il loro sì si basa sui principi della Costituzione, che sottolineano l'importanza di rispettare e applicare le norme fondamentali dello Stato. La discussione riguarda la necessità di rafforzare il ruolo e l’indipendenza della magistratura nel sistema giudiziario.

Il mio voto sarà un Sì convinto. Un Sì nel segno della Costituzione, poiché la nostra Carta afferma che il giudice deve essere terzo: per dare pienamente compimento, è giunto finalmente il momento di separare le carriere tra pubblici ministeri e giudici, con la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno appunto per i pm e uno per i giudici. Solo così nella forma, che è anche sostanza, giungeremo alla formazione di due squadre distinte. Una modifica che va a rafforzare autonomia e terzietà dei giudici agli occhi dei cittadini. Non è poco. Nel processo avremo di conseguenza il pubblico ministero che sostiene l’accusa, l’avvocato che sostiene la difesa e il giudice rafforzato in terzietà (facendo parte di un’altra squadra rispetto al pm) che si pronuncerà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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