La Virtus di Reggio Emilia si trova ad affrontare un momento inaspettato di abbondanza, una situazione che raramente si verifica nel suo ambiente. Questa sera, alle 19,30, al PalaBigi, ci sarà una partita in cui almeno uno degli stranieri non potrà essere schierato, lasciando spazio a una rosa più consistente del solito. La squadra si prepara a questa sfida con un roster più ricco del consueto.

Parlare di problemi di abbondanza, in casa Virtus, potrebbe apparire un paradosso. Ma oggi, alle 19,30, al PalaBigi, almeno uno degli stranieri dovrà rimanere a guardare. Il bollettino medico bianconero volge al bello e, le cinque defezioni della trasferta a Sofia, sembrano un lontano ricordo. Recuperano in quattro – Vildoza, Hackett, Diouf e Ferrari – con il solo Pajola che resta ai box. Del resto il capitano è l’unico, dei cinque, finito sotto i ferri e la prudenza è d’obbligo. Chi resta fuori degli stranieri? Con un Francesco Ferrari in rampa di lancio, potrebbe fermarsi Karim Jallow. Attenzione però a Carsen Edwards, dopo gli straordinari in regia degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus A Reggio Emilia riscopre l’abbondanza

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