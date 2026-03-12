L'attrice ha espresso il suo sostegno all'uso dell'intelligenza artificiale, affermando che questa tecnologia ha permesso di ridare la voce al marito, scomparso di recente. Ha spiegato di aver supportato un progetto che sfrutta le nuove tecnologie per preservare ricordi e identità digitali. La sua testimonianza evidenzia come l’IA abbia avuto un ruolo significativo negli ultimi mesi di vita del marito.

L'attrice ha sostenuto un progetto che sfrutta le nuove tecnologie spiegandone l'importanza avuta durante gli ultimi mesi di vita del marito. Eric Dane, negli ultimi mesi della sua vita, ha sostenuto il lavoro compiuto da ElevenLabs che utilizza l'Intelligenza Artificiale per ricreare delle voci utilizzando delle registrazioni effettuate in precedenza. La moglie della star di Grey's Anatomy, Rebecca Gayheart, ha ora parlato del progetto che il marito aveva appoggiato, spiegandone l'importanza. L'uso dell'IA per ridare voce a chi è malato Eric Dane è morto a causa della sclerosi multipla a soli 53 anni e, nelle ultime settimane di vita, è riuscito a comunicare proprio grazie alla tecnologia sviluppata da ElevenLabs. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eric Dane, la moglie Rebecca Gayheart sostiene l'uso dell'IA: "Aveva ridato la voce a mio marito"

Articoli correlati

Eric Dane, chi è l’ex moglie Rebecca Gayheart rimasta al suo fianco fino alla fineAttrice ed ex modella, Rebecca Gayheart è stata la moglie di Eric Dane, l’attore scomparso il 19 febbraio 2026.

Eric Dane lascia l’ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie: l’ultima apparizione in pubblico con la fidanzataEric Dane, morto a 53 anni per complicanze della SLA, malattia che gli è stata diagnosticata un anno fa, lascia l'ex moglie Rebecca Gayheart e due...

Tutti gli aggiornamenti su Eric Dane

Temi più discussi: Eric Dane, ufficializzata la causa di morte dell'attore di Grey's Anatomy; Eric Dane morto per insufficienza respiratoria, la conferma nel certificato dell'attore di Grey's Anatomy; Eric Dane e il messaggio commovente alle figlie: Non arrendetevi mai, lottate sempre; La causa della morte della star di Gray’s Anatomy, Eric Dane, all’età di 53 anni, è stata confermata come insufficienza respiratoria.

L’ex moglie di Eric Dane: Prima di morire ha clonato la sua voce per comunicare con le figlieRebecca Gayheart rompe il silenzio dopo la morte di Eric Dane e racconta che l'attore aveva perso la capacità di parlare a causa della SLA ... fanpage.it

Eric Dane morto per insufficienza respiratoria, la conferma nel certificato dell'attore di Grey's AnatomyL'attore Eric Dane, famoso per il ruolo in Grey's Anatomy, è morto a 53 anni a causa di un'insufficienza respiratoria, da tempo era affetto da SLA ... virgilio.it

Rebecca Gayheart rompe il silenzio dopo la morte di Eric Dane e racconta che l’attore aveva perso la capacità di parlare a causa della SLA. Per questo motivo aveva clonato la sua voce per poter comunicare con le figlie - facebook.com facebook

Morte Eric Dane, la raccolta fondi ha superato i 275 mila dollari x.com