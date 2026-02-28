Vincenzo Schettini preso in giro anche da Crozza la gag al veleno sui like e i voti | Il telefono? Buttatelo via ma non se guardate me – Il video

Vincenzo Schettini è stato preso in giro da Maurizio Crozza in un video pubblicato sui social. Crozza interpreta Schettini in una gag che ruota attorno ai like e ai voti, con battute come «Il telefono? Buttatelo via, ma non se guardate me». Il video mostra Crozza che si veste nei panni di Schettini e scherza sui temi del suo pubblico e delle sue abitudini digitali.

«Euro = “mi piace” al quadrato». Maurizio Crozza veste i panni di Vincenzo Schettini nell’ultimo video pubblicato sui social dal Nove. Il comico sblocca un nuovo personaggio e sceglie di imitare il professore, celebre su Instagram con la pagina divulgativa «La fisica che ci piace». «Avete visto ieri a Sanremo come mi sono commosso? Ricordatevi che io insegno fisica e questo – dice Crozza-Schettini prendendo in mano un telefono – dovete buttarlo, almeno che stiate guardando i miei video». Schettini è stato ospite sul palco dell’Ariston per parlare di dipendenze e disagio giovanile. Nelle ultime settimane, il professore di fisica e divulgatore è finito al centro delle polemiche dopo le testimonianze di alcuni suoi ex studenti, che hanno riferito di essere stati spinti a vedere i suoi video ogni pomeriggio. 🔗 Leggi su Open.online

Vincenzo Schettini, salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le accuse degli ex studenti sui "like" per i voti in piùIl nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026, con ripercussioni anche sulla scaletta.

Vincenzo Schettini e le accuse dell’ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L’attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomiVincenzo Schettini, il volto dietro il progetto social La fisica che ci piace, finisce al centro di un polverone che va oltre le sue recenti e...

Vincenzo Schettini a Sanremo, Massimo Falcioni racconta lo scoop: Dopo l’articolo, è cambiato qualcosaMassimo Falcioni spiega quello che è successo dopo il suo scoop di Schettini a Sanremo: Accordo di un mese fa, sarà sul palco per cinque minuti ... fanpage.it

Vincenzo Schettini e la ricostruzione del caso scoppiato sui social: i motivi della polemica e cos’è successoVincenzo Schettini, professore e divulgatore scientifico, sarà ospite stasera alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026 ... fanpage.it

La musica spiegata dalla fisica Vincenzo Schettini a #Sanremo2026 Le esibizioni integrali, lo show dell’Ariston e gli extra sono su RaiPlay: bit.ly/Sanremo-2026 - facebook.com facebook

