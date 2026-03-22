Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 22 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle eventuali criticità presenti nelle strade della capitale e delle zone limitrofe. La comunicazione è rivolta a chi si sposta quotidianamente e cerca dettagli aggiornati sulle condizioni delle vie di comunicazione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Tuscolana rallentamenti a Rocca Priora tra via delle Carrozze via di Velletri direzione Artena in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia Rimanendo in Nettunense traffico rallentato con code tra Fontana di Papa e Cecchina direzione Appia in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di bellezza in Genzano ed Albano nei due sensi di marcia sta percorrendo la. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 10:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico non è più bloccato sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Sulla Strada Statale Flaminia Per... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook