Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 07 | 25

Alle ore 07:25 del 22 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione fornisce informazioni sulle condizioni delle strade, eventuali traffico intenso o chiusure, e segnala eventuali disagi in tempo reale. Il servizio è rivolto agli automobilisti e a chi si sposta quotidianamente nella regione, offrendo dati utili per pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Sulla Strada Statale Flaminia Per consentire gli interventi di abbattimento e potatura delle alberature previste modifiche alla viabilità con istituzione del senso unico alternato il restringimento di carreggiata nel tratto compreso dal km 7 Al km 8 e 400 in fascia oraria notturna 717 prestare attenzione alla segnaletica di cantiere alle ore 18 avrà luogo l'incontro di calcio Roma Lecce valido per La trentesima giornata di Serie A TIM le consuete modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico possibili disagi al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook