Politiche di genere via all' iter per istituire un tavolo permanente a Modena
A Modena si avvia la creazione di un Tavolo permanente per le politiche di genere. Venerdì 16 gennaio si è svolta una riunione convocata dall’assessora Alessandra Camporota, volta a discutere una proposta di provvedimento che formalizzerà l’istituzione stabile di questo tavolo. L’obiettivo è promuovere un’azione continuativa e condivisa a sostegno di iniziative e politiche rivolte all’equità di genere nel territorio.
