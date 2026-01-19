Politiche di genere via all' iter per istituire un tavolo permanente a Modena

Da modenatoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena si avvia la creazione di un Tavolo permanente per le politiche di genere. Venerdì 16 gennaio si è svolta una riunione convocata dall’assessora Alessandra Camporota, volta a discutere una proposta di provvedimento che formalizzerà l’istituzione stabile di questo tavolo. L’obiettivo è promuovere un’azione continuativa e condivisa a sostegno di iniziative e politiche rivolte all’equità di genere nel territorio.

Si va verso l’istituzione permanente del Tavolo per la promozione delle politiche di genere: venerdì scorso, 16 gennaio, è tornato a riunirsi il Tavolo convocato dall’assessora Alessandra Camporota per portare all’attenzione dei partecipanti la proposta di un provvedimento che definirà la.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Violenza di genere, non basta parlarne: al via nel Lazio il Tavolo Permanente con Unindustria per portare cineforum e masterclass in classe

Leggi anche: Sgambato apre il tavolo sulle politiche di genere: “Una Campania con e per le donne”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Al via il progetto regionale sulla certificazione di genere - La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato, su proposta dell'assessora alle politiche di parità di genere e antidiscriminazione Simona Meloni, lo schema di accordo con la Camera di commercio ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.