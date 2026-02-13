Strada colabrodo | sale il mugugno in via Calesana

Via Calesana a Romito, ad Arcola, diventa il simbolo di una strada ormai fatiscente, dopo anni di lavori iniziati e mai portati a termine o richieste di intervento rimaste senza risposta. Gli abitanti si sono stancati di vedere le buche e le crepe che si sono accumulate nel tempo, peggiorando la sicurezza e rendendo difficile il passaggio. La strada, ormai nota tra i residenti come via Colabrodo, si riempie di mugugni e proteste ogni volta che piove, quando le pozzanghere si trasformano in veri e propri laghi.

Lavori iniziati e poi interrotti o richiesti invano da anni: sale il mugugno a Arcola. Lamentele da via Calesana, a Romito, ribattezzata via Colabrodo dagli abitanti. La storia è nota, perché le proteste si levano ciclicamente: la strada è quasi impercorribile tra rattoppi e buche sull’asfalto. La pioggia dei giorni scorsi ha peggiorato la situazione e i residenti hiedono all’amministrazione un intervento definitivo, anche per l’illuminazione: "Si va avanti a rattoppi – spiegano – e nella strada quando piove si formano laghetti artificiali, chi transita rischia di ritrovarsi in qualche buca". Per evitare gli avallamenti, auto e moto fanno lo slalom: "Qua abitano molte persone ma ci sentiamo di serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strada colabrodo: sale il mugugno in via Calesana Strada colabrodo, lo sfogo dopo l'incidente: "Il rischio di rimetterci la pelle é alto" Muore in strada: esce dal locale, sale in auto e si schianta contro i mezzi in sosta Una tragedia si è verificata a Campi Bisenzio, Firenze, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 dicembre. Contenuti correlati Argomenti discussi: Strada colabrodo: sale il mugugno in via Calesana; Orte, strade ridotte a colabrodo: sale la protesta dei cittadini; Imola, strade colabrodo: fioccano segnalazioni; Strade ‘colabrodo’, Bongiorni Riqualificazione rallentata da interventi ai sottoservizi. Strada colabrodo, ecco l’asfaltoLa via Prove, denominata ’Strada del diavolo’, che collega il comune di Codigoro alla strada statale 309 Romea da tempo necessitava di rifacimento in alcuni tratti ed in questi giorni è oggetto, nei ... ilrestodelcarlino.it Strada colabrodo in zona panificio Saccaro, il Comune: «Atti mai perfezionati, la proprietà è del condominio»SACILE (PORDENONE) - Alle porte della città c'è un ampio parcheggio con collegata una stradina asfaltata che scorre davanti ad una serie di vetrine di attività commerciali. Si tratta dell'area ... ilgazzettino.it #Aversa, viale kennedy strada colabrodo: con le piogge si allargano le buche, rischio per i conducenti - facebook.com facebook Messina, la denuncia di Cacciotto: "strade colabrodo in cambio di inutili parcheggi" x.com