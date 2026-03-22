Dopo che l’elettorato si esprimerà sul referendum e sulla legge Nordio, ci sarà modo di analizzare i risultati e le ragioni dietro le scelte fatte. Attualmente, si attende il responso finale, che determinerà l’esito della consultazione. Le votazioni sono prossime a concludersi e le schede saranno conteggiate nelle prossime ore. Solo allora si potranno valutare le eventuali conseguenze di questa consultazione.

Dopo che l’elettorato tra qualche ora renderà noto il suo responso decisivo sulla legge Nordio, ci sarà tempo e modo per approfondire sia le ragioni di una sconfitta sia quelle di una vittoria. Mi auguro che questa valutazione sia compiuta da ambedue gli schieramenti senza trionfalismi e senza demonizzare gli avversari e in assenza di offese per l’elettorato il cui pronunciamento in democrazia è un giudizio di Dio. Ho chiesto ospitalità a Formiche.net per effettuare alcuni commenti “al buio”, che non siano influenzati dall’esito del voto e che rimangano come testimonianza sincera (anzi come testamento) di come ho vissuto questa battaglia dalla parte del Sì. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi racconto come ho vissuto la battaglia del referendum. L’opinione di Cazzola

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