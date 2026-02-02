Gli antagonisti sono una nuova versione del terrorismo anni ’70? L’opinione di Cazzola

Le violenze di Torino riaccendono i dubbi sul ritorno di vecchi schemi terroristici. Gli esperti non hanno ancora conferme, ma l’impressione è che dietro gli attacchi ci siano tentativi di riproporre le strategie degli anni ’70. La polizia ha evitato il peggio, ma le indagini continuano a cercare tracce di un disegno preciso, simile a quello che si vide durante il vertice del G8 di Genova nel 2001. Intanto, la città si stringe attorno alle forze dell’ordine, che stanno lavorando senza sosta per

Le violenze di Torino sono l’ennesima prova dell’esistenza di un disegno che non è ancora andato in porto soltanto per l’efficienza delle forze dell’ordine: la ricerca del morto come avvenne durante il vertice del G8 di Genova nel 2001. Mario Placanica, carabiniere di leva di 21 anni, esplose un colpo dalla sua pistola di ordinanza che uccise Carlo Giuliani mentre gli stava lanciando addosso un estintore. Per tale vicenda Placanica fu indagato per omicidio e poi prosciolto per legittima difesa e uso legittimo delle armi. Ma da questa esperienza non si riprese, tanto che nel 2005 fu dichiarato inidoneo al proseguimento del servizio, mentre Carlo Giuliani divenne un’icona internazionale, la cui immagine fu spesso utilizzata per copertine e reportage sulla brutalità poliziesca e le proteste no-global. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gli antagonisti sono una nuova versione del terrorismo anni ’70? L’opinione di Cazzola Approfondimenti su Torino G8 “Io sono Renee”, cresce la protesta in tutti gli Usa contro l’ICE e la versione di Kristi Noem di “terrorismo interno” A tre giorni dalle proteste nate dopo l’uccisione di Renee Good a Minneapolis, la tensione si estende negli Stati Uniti. Vi racconto le responsabilità dei sindacati nell’opificidio dell’ex Ilva. La versione di Cazzola Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Torino G8 Argomenti discussi: Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Corteo per Askatasuna, gli antagonisti spingono un cassonetto contro una camionetta della polizia; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Torino, è guerriglia: polizia avanza, antagonisti provano a resistere. Gli arresti per le violenze a Torino, il nuovo pacchetto sicurezza, un'altra sparatoria a RogoredoBuongiorno. Un italiano di 22 anni, Angelo Simionato di Arcidosso, in provincia di Grosseto, è stato arrestato in flagranza differita (in base a una norma introdotta dal primo Decreto sicurezza) per l ... corriere.it Incidenti a Torino, arrestati 3 antagonistiI reparti inquadrati delle Forze dell’ordine, coordinati dalla questura di Torino, hanno risposto ai violenti attacchi con l’uso di idranti e lacrimogeni, mettendo in atto azioni di respingimento nei ... poliziadistato.it

