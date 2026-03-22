A pochi giorni dalle elezioni amministrative, la campagna elettorale a Sorano si fa più intensa con incontri pubblici e dichiarazioni di candidati. Un rappresentante politico ha affermato di non conoscere i dettagli di una lettera diffusa, sottolineando invece la sua abitudine al confronto diretto. Il clima tra i candidati si fa più acceso mentre si avvicinano le date di voto.

La campagna elettorale entra nel vivo a Sorano e, tra prese di posizione e appuntamenti politici, il clima si accende in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Da un lato il candidato sindaco Ugo Lotti interviene per prendere nettamente le distanze dalla lettera anonima, circolata nei giorni scorsi e inviata alla Diocesi, che segnalava una presunta partecipazione del parroco locale alla campagna elettorale a favore di una specifica lista. Una vicenda che ha alimentato il dibattito in paese, toccando un tema delicato come il rapporto tra politica e comunità religiosa. "Non ho alcun coinvolgimento nella redazione o nell’invio di questa lettera – chiarisce Lotti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso il voto amministrativo. Lotti: "Della lettera non so nulla. Io sono abituato al confronto"

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