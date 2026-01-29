La presentazione del libro di David Parenzo a Siena ha scatenato polemiche. L’autore si dice pronto al confronto e invita tutti a parlarne, dopo le proteste e le lettere aperte arrivate in queste ore. La discussione si accende sulla scelta della Biblioteca degli Intronati, con molti che criticano la decisione di organizzare l’evento. Parenzo, nel suo messaggio, invita a confrontarsi senza pregiudizi e senza paura.

di David Parenzo Care lettrici e cari lettori, amici di Siena, in queste ore leggo appelli, lettere aperte, chat, prese di posizione indignate contro la presentazione del mio libro Lo scandalo Israele alla Biblioteca degli Intronati, prevista per sabato 31 gennaio. Leggo parole come "provocazione", "narrazione unilaterale", "ferita alla Memoria". E allora sento il dovere – civile prima ancora che personale – di rispondere direttamente alla città. Partiamo da un punto fermo, che dovrebbe essere ovvio ma che oggi, evidentemente, non lo è più: parlare di Israele non è una provocazione. Raccontare Israele, discuterne criticamente, difenderne il diritto all’esistenza non è un atto eversivo né una profanazione della Memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lettera aperta alla città. Parenzo: "Sono pronto al confronto con tutti"

Una lettera aperta è stata diffusa tra gruppi di Siena, criticando l’invito a partecipare alla presentazione del libro ‘Lo scandalo Israele’ di David Parenzo alla Biblioteca degli Intronati.

David Parenzo si presenta a Siena per parlare del suo libro, “Lo scandalo Israele”, ma trova subito un’accoglienza ostile.

