Presidente della Provincia due giorni al voto Luca Paolorossi | È il momento dell' orgoglio amministrativo

Domenica 15 marzo si svolgeranno le elezioni di secondo livello per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Ancona. Il voto coinvolge amministratori e rappresentanti dei comuni del territorio, che sono chiamati a esprimere la loro preferenza per questa carica. L’evento si avvicina in un momento di attenzione crescente sulla scelta del nuovo leader provinciale.

Il sindaco di Filottrano, candidato del centrodestra, chiede ai colleghi primi cittadini e ai consiglieri di non guardare al colore politico ma alla possibilità di cambiare le cose, compresa l'importanza dell'ente ANCONA – Domenica 15 marzo si terranno le elezioni di secondo livello valide per decidere chi sarà il presidente della Provincia di Ancona. A sfidarsi saranno il presidente uscente Daniele Carnevali, espressione del centrosinistra e Luca Paolorossi per il centrodestra. Il primo è sindaco di Polverigi, mentre il secondo di Filottrano. L’appuntamento vedrà chiamati al voto 663 tra primi cittadini e consiglieri comunali dei 47 Comuni del territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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