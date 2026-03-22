Vergogna Salvini contestato ai funerali di Umberto Bossi La camicia verde fa scattare gli ex leghisti | parte il coro contro di lui – Il video

Durante i funerali di un noto esponente politico, Matteo Salvini è stato accolto con proteste da parte di alcuni ex membri del suo stesso partito. All’arrivo dell’ex ministro, alcuni presenti hanno urlato “Vergogna” e hanno iniziato a contestarlo, facendo scattare un coro di critiche. La contestazione si è concentrata sull’abbigliamento di Salvini, in particolare sulla sua camicia verde. Un video ha immortalato i momenti di tensione.

È partita la contestazione all’arrivo di Matteo Salvini all’abbazia di San Giacomo di Pontida. Il vicepremier si è presentato ai funerali di Umberto Bossi indossando una camicia verde, scelta che ha scatenato la reazione di alcuni militanti del Partito popolare per il Nord, nato proprio dall’uscita di diversi militanti storici dalla Lega e promossa da Roberto Castelli con la benedizione di Bossi. Mentre saliva i gradini dell’abbazia, dal gruppo sono partiti cori: «Molla la camicia verde, vergogna». Qualcuno ha anche scandito il nome di Bossi rompendo per qualche minuto il clima di raccoglimento in vista della cerimonia. Centinaia di militanti a Pontida per l’ultimo saluto al fondatore della Lega. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati “Togliti la camicia verde”. Funerali Umberto Bossi, il politico contestatoUn addio carico di emozione, simboli e tensioni quello che ha accompagnato i funerali di Umberto Bossi, celebrati nella storica cornice dell’abbazia... I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umberto Bossi Salvini contestato al funerale di Bossi, con la camicia verde. Mollala, vergognaMentre il leader del Carroccio saliva i gradini della abbazia poi alcuni militanti presenti in piazza hanno scandito cori, Bossi, Bossi ... huffingtonpost.it Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. «Padania libera, Roma ladrona». Cori contro Salvini«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilgazzettino.it