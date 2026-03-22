Togliti la camicia verde Funerali Umberto Bossi il politico contestato

I funerali di Umberto Bossi si sono svolti nell’abbazia di San Giacomo a Pontida, con la partecipazione di numerosi sostenitori e figure politiche. L’evento è stato caratterizzato da momenti di commozione, ma anche da tensioni e contestazioni, in un contesto che ha visto simboli e riferimenti legati alla sua lunga carriera. La cerimonia si è conclusa con un corteo che ha attraversato il paese.

Un addio carico di emozione, simboli e tensioni quello che ha accompagnato i funerali di Umberto Bossi, celebrati nella storica cornice dell’abbazia di San Giacomo a Pontida. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di militanti e sostenitori hanno raggiunto il luogo simbolo della Lega, trasformando la piazza in un grande spazio di partecipazione collettiva. Tra bandiere, fazzoletti verdi e striscioni, il clima è apparso subito denso di significati, tra memoria e identità politica. >> Choc al Grande Fratello Vip, le telecamere hanno beccato così proprio lei. È rivolta A dominare la scena è stato lo striscione con la scritta “Una vita senza libertà non è vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Funerali Bossi, Salvini in camicia verde: pochi applausi per il leader della Lega Funerali di Umberto Bossi a Pontida: contestato Salvini, tributi al fondatore della LegaABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione all’arrivo di Salvini Durante i funerali di Umberto Bossi, leader storico della Lega scomparso all’età di 84 anni,... Contenuti e approfondimenti su Funerali Umberto Bossi A Pontida i funerali di Umberto Bossi, folla di militanti della Lega. Cori contro SalviniMolla la camicia verde, vergogna è la frase che hanno urlato alcuni militanti del Partito popolare per il Nord. All'arrivo un applauso per l'ex presidente Veneto, Zaia. C'è anche il ministro Giorget ... rainews.it A Pontida i funerali di Umberto Bossi, coro contro Salvini: Molla la camicia verde, vergogna - LA DIRETTAUna vita senza libertà non è vita. W Bossi. È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di Pontida, dove alle 12 si terranno i funerali di Umb ... ansa.it