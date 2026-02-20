La Regione stanzia 26 milioni di euro per arginare l’erosione delle coste alte

La Regione Puglia ha deciso di investire 26 milioni di euro per proteggere le coste alte dall’erosione. La scelta nasce dalla crescente preoccupazione per il deterioramento delle spiagge e delle scogliere, che mette a rischio le attività turistiche e le abitazioni vicine. Entro breve, partiranno i lavori di consolidamento e ripristino delle aree più colpite. La decisione mira a tutelare il territorio e a salvaguardare il patrimonio costiero regionale.

Incontro tra Antonio Decaro e i presidenti delle Province per il primo stanziamento dopo i recenti crolli: “Abbiamo scelto di evitare i bandi perché questa non è una competizione” BARI – La Regione Puglia ha stanziato le prime sostanziali risorse per le misure di contrasto all’erosione della costa alta. Non ci sarà un bando, ma una strategia impostata secondo una scala di priorità che vede al primo posto le situazioni di maggiore pericolo per le persone e le abitazioni. Nel pomeriggio di oggi il presidente della Regione, Antonio Decaro, ha incontrato i presidenti delle sei Province pugliesi per avviare una prima programmazione degli interventi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Erosione delle coste alte: 26 milioni di euro a disposizione delle Province pugliesi

Leggi anche: Combattere l'erosione delle coste in Puglia: dalla Regione stanziamento di 26 milioni

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.