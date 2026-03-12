Al Teatro Stimate il musical Fatima Storia di una presenza

Al Teatro Stimate di Verona il 18 aprile 2026 si terranno due repliche del musical “Fatima. Storia di una presenza”. L’evento coinvolge il teatro e il pubblico locale, che potrà assistere a questa rappresentazione. La data e il luogo sono stati annunciati e il musical sarà una delle iniziative culturali del calendario teatrale della città.

Verona si prepara ad accogliere un evento speciale: sabato 18 aprile 2026, il Teatro Stimate ospiterà due repliche del musical "Fatima. Storia di una presenza", un'opera teatrale e musicale che racconta le apparizioni della Vergine Maria a Fatima nel 1917. Un evento che ha segnato profondamente la storia della Chiesa e del mondo, qui presentato – sotto la brillante regia di Giada Siragusa – come un'irruzione della luce di Dio nelle ombre della storia umana. Promosso dalla Famiglia del Cuore Immacolato di...