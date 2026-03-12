Al Teatro Stimate il musical Fatima Storia di una presenza

Da veronasera.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Stimate di Verona il 18 aprile 2026 si terranno due repliche del musical “Fatima. Storia di una presenza”. L’evento coinvolge il teatro e il pubblico locale, che potrà assistere a questa rappresentazione. La data e il luogo sono stati annunciati e il musical sarà una delle iniziative culturali del calendario teatrale della città.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Verona si prepara ad accogliere un evento speciale: sabato 18 aprile 2026, il Teatro Stimate ospiterà due repliche del musical “Fatima. Storia di una presenza”, un’opera teatrale e musicale che racconta le apparizioni della Vergine Maria a Fatima nel 1917. Un evento che ha segnato profondamente la storia della Chiesa e del mondo, qui presentato – sotto la brillante regia di Giada Siragusa – come un’irruzione della luce di Dio nelle ombre della storia umana. Promosso dalla Famiglia del Cuore Immacolato di... 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

"Camicette Bianche – il musical” torna in scena a Palermo: la storia di Clotilde Terranova al Teatro Al MassimoUn musical per risvegliare le coscienze attraverso una storia tutta italiana di primo Novecento: è “Camicette Bianche – il musical”, il cui testo,...

Leggi anche: “Jesus Christ Superstar”: il musical dei musical in scena al Teatro Govi

Tutto quello che riguarda Teatro Stimate

Discussioni sull' argomento Uno, nessuno e centomila al Teatro Stimate; Quando l’amore diventa una forza che trasforma: Gancitano e Donà al Teatro Stimate - Heraldo; Vittorio Pettinato torna a teatro con Centro di vanità permanente; Fatima. Il Musical. Storia di una presenza.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.