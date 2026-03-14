Venerdì 13 e Templari | la storia oltre il velo della superstizione

Venerdì 13 marzo ha attirato l’attenzione dei media internazionali e della cultura popolare sul legame tra questa data e il crollo dell’Ordine dei Templari. La giornata ha riacceso discussioni e curiosità sulla storia di quell’antico ordine e sui miti che circondano la loro fine. Sono state riproposte narrazioni legate alle persecuzioni e alle accuse rivolte ai cavalieri templari.

Venerdì 13 marzo ha riacceso, come di consueto, l’interesse dei media internazionali e della cultura popolare sul legame tra questa data e il tragico epilogo dell’antico Ordine del Tempio. Articoli apparsi su testate come l’ Economic Times hanno rievocato i fatti del 13 ottobre 1307, quando il re di Francia Filippo il Bello ordinò l’arresto di massa dei Templari, dando inizio a un processo che portò alla soppressione dell’Ordine e al rogo del Gran Maestro Jacques de Molay. Oltre il mito della maledizione. Nella cultura contemporanea, la “maledizione” che de Molay avrebbe lanciato contro il Re e il Papa prima di morire viene spesso citata come l’origine della superstizione legata al venerdì 13. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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