Il Lecce batte l'Udinese 2-1 e conquista tre punti fondamentali per la salvezza. La squadra di casa segna due gol e resiste agli attacchi degli avversari, portando a casa una vittoria importante in una partita decisiva. Lameck Banda segna il gol decisivo e diventa protagonista del match.

AGI - Vittoria pesantissima in chiave salvezza per il Lecce che ringrazia Lameck Banda per il 2-1 sull'Udinese. I ragazzi di Di Francesco la conquistano in extremis, staccando così di tre punti la Fiorentina terz'ultima e sempre più inguaiata nella lotta per non retrocedere. Dopo l'iniziale vantaggio di Gandelman e il pari di Solet su rigore, al 90' il calciatore dello Zambia realizza su calcio di punizione il gol che regala ai salentini tre punti d'oro. In generale, non una bella partita, visti i tanti errori tecnici. Il Lecce, però, è stata la squadra che ci ha creduto di più e ha legittimato la vittoria. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Banda regala tre punti d'oro al Lecce, 2-1 sull'Udinese

Approfondimenti su Lecce Udinese

Il Lecce rompe il digiuno e batte l’Udinese 2-1 grazie a un gol spettacolare di Banda nel finale.

Nel finale di partita, Banda segna un gol su punizione che permette al Lecce di vincere 2-1 contro l’Udinese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lecce Udinese

Argomenti discussi: Banda fa godere Lecce: una punizione allo scadere manda ko l'Udinese; Torino-Lecce 1-0, Adams regala tre punti d’oro ai granata; La Clai non sbaglia all’esordio: 3-0 su Concorezzo e tre punti fondamentali per le imolesi; Ligue 1: Endrick vede rosso, il Lione di Fonseca porta comunque a casa i tre punti da Nantes.

Banda regala ai giallorossi tre punti pesantissimi, Lecce-Udinese 2-1Il Lecce fra le mura amiche cerca i tre punti, fondamentali per corsa salvezza: a calciomercato terminato e con la formazione puntellata, adesso la parola va ... corrieresalentino.it

Lecce- Udinese 2-1: un gioiello di Banda nel finale regala tre punti ai salentiniGandelman porta avanti i giallorossi, Solet pareggia su rigore. Al novantesimo lo zambiano decide il match. msn.com

#Banda fa impazzire il #Lecce Il suo gol al 90’ regala il successo ai salentini contro l’ #Udinese. Prima le reti di Gandelman e Solet su rigore #Calcionews24 x.com

Lecce, tre punti d’oro! Una gran punizione di Banda regala a Di Francesco la vittoria. La Fiorentina ora è dietro di tre punti! facebook