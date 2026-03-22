Durante i funerali di Umberto Bossi, celebrati nell’abbazia di San Giacomo a Pontida, si sono verificati momenti di tensione. Un gruppo di persone ha rivolto un breve ma deciso invito a lasciare la chiesa con un “Vattene”, creando un’atmosfera carica di emozioni e simboli. L’evento si è svolto davanti a un pubblico composto da familiari, amici e sostenitori.

Un addio carico di emozione, simboli e tensioni quello che ha accompagnato i funerali di Umberto Bossi, celebrati nella storica cornice dell’abbazia di San Giacomo a Pontida. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di militanti e sostenitori hanno raggiunto il luogo simbolo della Lega, trasformando la piazza in un grande spazio di partecipazione collettiva. Tra bandiere, fazzoletti verdi e striscioni, il clima è apparso subito denso di significati, tra memoria e identità politica. A dominare la scena è stato lo striscione con la scritta “Una vita senza libertà non è vita. W Bossi”, esposto all’ingresso del paese. Un messaggio che sintetizza lo spirito con cui molti leghisti hanno voluto rendere omaggio al fondatore del movimento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Vattene”. Funerali Bossi, finisce male per il famoso politico fuori dalla chiesa

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