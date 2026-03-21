Addio a Umberto Bossi funerali blindati a Pontida | fuori anche i giornalisti ecco chi ci sarà

Da ilgiorno.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pontida, in provincia di Bergamo, si terranno i funerali di Umberto Bossi domenica 22 marzo alle 12. La cerimonia sarà riservata esclusivamente a familiari, ospiti e amici di lunga data, con accesso vietato ai giornalisti. Le autorità hanno predisposto un servizio di sicurezza e un’area delimitata, garantendo che solo le persone invitate possano partecipare.

Pontida (Bergamo), 12 marzo 2026 – Entreranno solo familiari, "ospiti" e "vecchi amici"  ai funerali di Umberto Bossi, in programma domani – domenica 22 marzo –  alle 12.00 nel monastero di San Giacomo a Pontida. Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini,  il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. E certamente non mancherà  l'abbraccio del popolo leghista. Maxischermo all’esterno. "I posti sono pochi e ci sono esigenze di sicurezza: per questo i media non potranno entrare", fanno sapere dalla Lega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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