Funerali Bossi blindati | chiesa chiusa e piazza controllata Pontida sotto massima sicurezza

A Pontida oggi si svolgono i funerali di Bossi, con la chiesa chiusa e piazza sotto stretta sorveglianza. Le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli, mentre le strade sono state interdette al traffico. La cerimonia si svolge in un clima di massima sicurezza, con i dispositivi di vigilanza visibili ovunque. La giornata si presenta come un evento caratterizzato da alta attenzione e presenza di forze di sicurezza.

Pontida si prepara a una giornata carica di simboli e tensione, tra memoria politica e dispositivi di sicurezza che trasformano il rito in un evento sotto stretta vigilanza. I funerali di Umberto Bossi non saranno una cerimonia aperta, ma un momento controllato nei dettagli, con accessi limitati e una gestione degli spazi che riflette la delicatezza del momento. Attorno all’abbazia di San Giacomo, cuore storico della Lega, si muove una macchina organizzativa che punta a evitare qualunque criticità, mentre cresce l’attesa per la presenza delle principali figure istituzionali del Paese. Solo circa 400 persone potranno entrare in chiesa, tra familiari, amici e ospiti selezionati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Funerali Bossi blindati: chiesa chiusa e piazza controllata, Pontida sotto massima sicurezza Articoli correlati Addio a Umberto Bossi, funerali blindati a Pontida: fuori anche i giornalisti, ecco chi ci saràPontida (Bergamo), 12 marzo 2026 – Entreranno solo familiari, "ospiti" e "vecchi amici" ai funerali di Umberto Bossi, in programma domani – domenica... I funerali di Umberto Bossi domenica a PontidaSi terranno domenica 22 marzo a Pontida alle ore 12 i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni all’ospedale di Varese. Tutto quello che riguarda Funerali Bossi Funerali Bossi blindati: chiesa chiusa e piazza controllata, Pontida sotto massima sicurezzaPontida si prepara a una giornata carica di simboli e tensione, tra memoria politica e dispositivi di sicurezza che trasformano il rito in un evento sotto ... thesocialpost.it Funerali Bossi, misure di sicurezza e maxischermo: solo 400 in chiesaSarà domani a Pontida l'ultimo viaggio di Umberto Bossi, nelle valli bergamasche, che videro la nascita della Lega Nord negli anni Novanta. La famiglia ha scelto l'abbazia di San Giacomo, luogo simbol ... tg24.sky.it