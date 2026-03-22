Mercoledì mattina alle 11.52, Vincenzo Dongellini chiama la figlia a Crema. La donna, Valentina Sarto, è stata uccisa con 19 fendenti. Le accuse nei suoi confronti sono legate a comportamenti violenti e bugie. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La scena del delitto si trova a Bergamo, dove si sono svolti gli eventi.

Bergamo – Mercoledì mattina. Alle 11.52 Vincenzo Dongellini telefona alla figli a (avuta da una precedente relazione) che vive a Crema. E le dice: “L’ho ammazzata”. La ragazza, a sua volta lo riferisce alla madre: “Babbo ha ammazzato Valentina ”. Cosa che ripeterà anche agli agenti, quando arrivano in via Pescaria, quartiere Valtesse, vicino allo stadio, al Baretto, ritrovo dei tifosi dell’Atalanta, dove la vittima lavorava. Dongellini è seduto sul divano, e continua: “ Ci siamo accoltellati, voleva lasciarmi perché si era innamorato di un altro (Moris Panza, ndr )”. Lutto e rabbia in città: "Una brava ragazza. Già dai carabinieri per avere consigli" La separazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valentina Sarto, uccisa con 19 fendenti: “Da Vincenzo violenza e bugie”

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