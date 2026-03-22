Una valanga in Val Ridanna ha causato tre vittime, tra cui Laura Santino, 26 anni, residente a Vestone, che era stata ricoverata in gravissime condizioni a Innsbruck dopo essere stata travolta. Sabato, la slavina aveva coinvolto 25 scialpinisti, causando danni e perdite tra i partecipanti. La donna è deceduta nelle scorse ore, portando il totale delle vittime a tre.

Con la morte di Laura Santino, 26 anni, residente a Vestone (Brescia), ricoverata ieri in gravissime condizioni a Innsbruck dopo essere stata travolta da una valanga in Val Ridanna, sono diventate tre le vittime della slavina sabato ha travolto 25 scialpinisti. La giovane italiana sul pendio della Cima d’Incendio (Zunderspitze), a 2.445 metri di quota, quando una massa nevosa larga 150 metri e lunga 800 metri si è staccata improvvisamente, travolgendo il gruppo. Le altre due vittime sono Martin Parigger, 62 anni, guida alpina di Ridanna, e Alexander Frötscher, 56 anni, originario di Ridanna ma residente in Austria. Tra i cinque feriti sabato c’era anche la giovane donna, tutti immediatamente soccorsi dalle squadre intervenute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valanga in Val Ridanna, morta anche la 26enne Laura Santino. Era ricoverata a Innsbruck

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